Frauen fahren anders, Männer auch

Vor allem Männer passen die Geschwindigkeit den Fahrverhältnissen nicht an, sie sind mitunter zu schnell unterwegs. Frauen wiederum verstoßen häufiger gegen Vorrangregeln und sind öfter in Unfälle involviert, die beim Abbiegen passieren – Unfallursachen, die allerdings auch bei Männern in höherem Alter zunehmen. Eine Analyse des häufigsten menschlichen Fehlverhaltens bei Verkehrsunfällen stand vor vier Jahren am Beginn des Forschungsprojekts „MueGen Driving“ an der TU Graz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2017)