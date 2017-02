Gleich sieben Erden auf einen Streich entdeckt?

Tausende Exoplaneten hat man seit 1995 entdeckt, kaum einer ist der Erde auch nur ansatzweise ähnlich: Die ersten waren riesige Gasplaneten, das lag an der Suchmethode, die schloss aus leichtem Wackeln eines Sterns auf die Gravitationswirkung eines Begleiters. So zeigen sich am ehesten große Planeten. Kleinere kamen erst ins Bild, als man auf die winzigen Lichtveränderungen eines Sterns sah, die dann eintreten, wenn ein Planet so um ihn kreist, dass er periodisch zwischen ihm und dem Betrachter zieht.

Damit fanden sich auch kleinere Planeten, aber die meisten waren „Supererden“ – um einiges größer –, und kaum einer war in der habitablen Zone, d. h. in dem Abstand zum Muttergestirn, in dem es weder zu heiß noch zu kalt ist für flüssiges Wasser. Also schlugen viele Astronomen noch einen anderen Weg ein und suchten nicht bei Sternen – Himmelskörpern wie unsere Sonne –, sondern bei kleineren Kandidaten, Braunen Zwergen etwa. Dort wurde man fündig, beim engsten Nachbarn unseres Planetensystems, Proxima Centauri. Aber Leben kann es dort kaum geben, weil Braune Zwerge extrem strahlen, im Röntgenbereich.

Im Sternbild des Wassermanns (!)

Das Problem bringen roten Zwergsterne nicht, bei einem von ihnen wurde Michael Gillon (Liège, Belgien) im Vorjahr fündig, er nannte ihn nach seinem Teleskop Trappist-1. Der ist 40 Lichtjahre entfernt – wie der Zufall spielt: im Stenzeichen des Wassermanns –, er hat acht Prozent der Masse der Sonne und ein Zweitausendstel ihrer Leuchtkraft. Gillon sichtete gleich zwei Schwestern der Erde, daraufhin sah er noch schärfer hin (Nature 22. 2.): Inzwischen hat er fünf zusätzliche Planeten entdeckt, insgesamt also sieben, sie sind alle in der Größe der Erde. Und alle umkreisen Trappist-1 auf sehr engen Bahnen (und in festem Zeitverhältnis zueinander).

Das könnte Probleme bringen: Von ihrem Muttergestirn droht diesen Planeten keine Überhitzung – aber von ihren Geschwistern: Sie könnten einander wechselseitig durch ihre Gravitation Gezeiten ins Gestein bringen, die Reibung kann stark heizen. Klarheit sucht man nun mit dem Raumteleskop Hubble.