Wo Unis die Studenten glücklich machen

Seit drei Jahren bin ich jetzt Professorin für Englische Linguistik an der Universität Lausanne und sehe starke Unterschiede zu den Ländern, in denen ich bisher war“, sagt Anita Auer. Die Oberösterreicherin zog während des Anglistikstudiums von Wien nach Manchester und begann in England zu forschen und zu lehren. 2005 ging sie als Post-Doc in die Niederlande, wo ihre akademische Karriere bis zur vollen Professur weiterging.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2017)