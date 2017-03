Byzanzforschung: Der orthodoxe Schatz mitten in Wien

Es könnten einige nicht unbedeutende Kostbarkeiten der Orthodoxie sein, die sich in der Erzdiözese Wien – und zwar im Domarchiv am Stephansplatz – befinden. „Wenn die orthodoxen Kirchen in Wien sich dessen einmal bewusst sind, was hier für ein Schatz aus ihrer Tradition liegt, wird die Reliquiensammlung von St. Stephan noch zu einem Pilgerzentrum werden“, sagt der Byzantinist Christian Gastgeber.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2017)