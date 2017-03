Niemand ist perfekt, auch Material nicht

Bauteile in Pkw und Zügen wie Motoren oder Drehgestelle müssen bei möglichst geringem Gewicht besonderen Belastungen standhalten. Wie sehr sie sich dabei beanspruchen lassen, entscheidet sich bereits bei der Herstellung der Bauteile, erklärt Michael Stoschka vom Lehrstuhl für Allgemeinen Maschinenbau der Montanuniversität Leoben. Er leitet das neue, gestern, Freitag, eröffnete Christian-Doppler(-CD)-Labor für Fertigungsprozessbasierte Bauteilauslegung.

Dort wollen die Forscher in den nächsten sieben Jahren insbesondere die Materialermüdung von Aluminium- und Stahlgussteilen untersuchen. Diese weisen nämlich sogenannte Imperfektionen auf: Das sind Poren und Einschlüsse, die im Produktionsprozess entstehen und die Festigkeit des Materials beeinträchtigen können. Die Forscher wollen diese Fehlerstellen nun vorhersehbar machen.

Prognose für die Produktion

Sie nutzen dazu im neuen Labor teilweise neuartige Methoden: So werden die Wissenschaftler etwa im Computertomografen Materialproben zerstörungsfrei untersuchen sowie deren Festigkeit in Versuchen prüfen. Außerdem wollen sie Simulationsmethoden nutzen. Durch diese soll sich vorab eine optimale Form und ein optimaler Herstellprozess wählen lassen – und der Bauteil schließlich stabil und zugleich wirtschaftlich gefertigt werden. So wird zudem Gewicht gespart.

Damit das gelingt, arbeiten die Wissenschaftler eng mit Industriepartnern zusammen. In diesem Fall sind die BMW AG, Nemak Dillingen GmbH und Siemens AG Österreich beteiligt. Die Erkenntnisse könnten sich aber auch für weitere Herstellprozesse wie Schweißverbindungen nutzen lassen, sagt Stoschka. (gral)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2017)