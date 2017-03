Wie die Wiener schimpfen und fluchen

Die Frage, warum sie sich mit verbaler Aggression beschäftigt, bekommt Oksana Havryliv oft gestellt. Flucht sie selbst so viel? Oder wurde sie als Kind häufig beschimpft? Beide Annahmen sind falsch, stellt sie klar. Die aus dem ukrainischen Lwiw (deutsch: Lemberg) stammende Germanistin wollte sich lediglich mit einem Bereich wenig erforschter lebender Sprache befassen. Und landete nach einem Scherz von Kollegen, die meinten, da blieben wohl nur noch die Schimpfworte, bei ebendiesen.

Das war vor rund 20 Jahren. Mittlerweile lebt sie in Wien und hat eben das zweite, vom Wissenschaftsfonds FWF geförderte Forschungsprojekt abgeschlossen. Erforscht wurde jeweils die verbaler Aggression von Wienern.



Damals wie heute befragte sie 36 Wienerinnen und Wiener unterschiedlicher Bildungsschichten: ohne oder mit Matura sowie mit Hochschulabschluss. „Die Jüngsten waren 13-jährige Schüler, die Ältesten Senioren im hohen Alter“, berichtet die Forscherin. Einige Interviews dauerten eine Stunde, andere bis zu drei Stunden. „Manche hatten einfach viel zu erzählen“, sagt Havryliv.



Mimik und Gestik vermerkte sie ebenfalls in ihren Gesprächsprotokollen. Diktiergerät verwendete sie keines: „Das hemmt die Menschen, gerade wenn es um Konflikte geht.“ Zusätzlich führte sie 300 schriftliche Umfragen durch. Darin bat sie die Teilnehmer zu vermerken, wie sie schimpfen und welche Funktionen das Schimpfen für sie hat.