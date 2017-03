Würden Sie im Namen der Wissenschaft foltern und töten?

Sind Menschen dazu fähig, irgendjemanden, dem sie überhaupt nicht kennen, Fürchterliches anzutun? Und wenn sie es nicht aus eigenen Stücken sind, kann man sie mit einfachsten Mitteln dazu bringen? Die Frage drängte sich auf, als in Nürnberg über die Kriegsverbrechen der Deutschen verhandelt wurde und viele Angeklagte nicht verstehen konnten, weshalb sie angeklagt waren: Sie hätten doch nur Befehle befolgt. Das kam so stereotyp, dass es als „Nürnberger Verteidigung“ in die Lehrbücher der Juristen einging.