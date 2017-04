Forscher entdecken wurmartige Muschel mit 1,5 Metern

Die Existenz von Kuphus polythalamia war an sich bereits bekannt. Immer wieder wurden in Küstenbereichen der Philippinen seltsame hohle Kalkgebilde gefunden, die Ähnlichkeit mit Elefantenstoßzähnen hatten. Das Team um den Zoologen Daniel Distel von der Northeastern University in Boston brach deshalb zu einer Expedition auf, um nach dem glitschigen Tier zu suchen. Tatsächlich entdeckten sie ein lebendiges Exemplar von Kuphus polythalamia.

Nach dem Öffnen der Schale glitt der überraschenderweise schwarze Vertreter der Familie der Schiffsbohrwürmer heraus. Obwohl: Eigentlich sind diese Kreaturen gar keine Würmer, sondern Muscheln mit einer zweiklappigen Schale. Mit bis zu 1,5 Metern Länge sind sie auch die längsten Muscheln der Welt.

Auf den Philippinen entdeckten die Forscher gleich eine ganze Population in einer Bucht, in der es besonders viel Totholz und Schlamm gibt. Schlamm, in dem Holz verrottet, ist der Lebensraum von Kuphus polythalamia, hier findet er seine Nahrung. Denn in diesem Schlamm wird Schwefelwasserstoff frei, der extrem nach faulen Eiern stinkt. Genau diese Substanz ist das Lebenselixier des Riesenwurms. Er frisst sie nicht etwa selbst - die Lebensenergie liefern ihm spezielle Bakterien, die in seinen Kiemen wohnen. Die Mikroben nutzen den im Wasser gelösten Schwefelwasserstoff als Energiequelle, um organischen Kohlenstoff zu produzieren.

"Monströs und wunderbar"

Kuphus polythalamia hat also im Vergleich zu anderen Schiffsbohrwürmern die Energieversorgung völlig umgestellt: von Holz auf ein sehr faulig riechendes Gas. Diese einzigartige Form der Energieversorgung hatte der Zoologe Distel schon vor 20 Jahren vermutet und nun im Fachblatt "PNAS" bestätigt.

"Das sieht zwar monströs aus, aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch wunderbar ist", sagte Simon Watt, Präsident der Ugly Animal Preservation Society gegenüber dem Guardian.

(Red.)