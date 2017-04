Die Lenker vor dem Bahnübergang wachrütteln

Manchmal muss Günther Dinhobl den Kopf schütteln. Der Physiker befasst sich in seiner Arbeit in der Forschungsabteilung der ÖBB Infrastruktur quasi mit Leben und Tod. Er versteht nicht, warum Menschen die mehrfachen Warnhinweise vor Eisenbahnkreuzungen übersehen. Jedes Jahr verunglücken, trotz sinkender Unfallzahlen, zehn bis 20 Menschen. Dabei sind Bahnübergänge besser gekennzeichnet als die meisten Gefahrenstelle im Straßenverkehr: nämlich zumindest mit drei Schildern (Baken) vor und dem Andreaskreuz direkt an der Kreuzung.