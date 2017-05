Wie kampflustig waren die Piraten wirklich?

Auf Hakenhände und Augenklappen wurde zwar verzichtet. Die Darstellung Jonny Depps als Captain Jack Sparrow in „Fluch der Karibik“ entspricht aber noch immer einem Klischee: der schmutzige Pirat als Hinweis auf die schlechten Hygienebedingungen an Bord der Schiffe. „Die saubere Strumpfhosenwelt von Schauspieler Errol Flynn in ,Unter Piratenflagge‘ der 1930er-Jahre ist längst vorbei“, sagt Eugen Pfister vom Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Aber auch Jack Sparrow wirke überzeichnet, fast wie eine Karikatur. Und: „In den Filmen wird kein einziges Mal ein Schiff überfallen“, sagt Pfister.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2017)