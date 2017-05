Musiker leiden wie Leistungssportler

Leicht und verspielt wirkt es meist, wenn Spitzenmusiker mit Geige, Gitarre oder Gesang ihr Publikum zum Träumen bringen. Wenig weist in solchen Augenblicken auf die Dramen hin, die sich in deren Köpfen und Körpern abspielen können. „Rund 80 Prozent aller professionellen Orchestermusiker sind im Schulter-Nackenbereich orthopädisch erkrankt“, sagt Matthias Bertsch. Er nennt als Beispiel die Geigerin, die 40 Jahre im Orchester spielt und ihr Instrument so schief hält, wie es zum Geigenspielen eben notwendig ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2017)