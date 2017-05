Wie Schlaflosigkeit und Klimawandel zusammenhängen

Wer am Abend aus dem Zentrum einer Stadt wie Wien an die Peripherie fahren kann, der darf sich vor allem in den Nächten über eine Abkühlung von etwa zwei Grad Celsius freuen, so stark ist der Effekt einer „urbanen Hitzeinsel“, wenn sie relativ klein ist wie Wien, in größeren Metropolen kann es ärger sein. Das hat viele Gründe, vom stärkeren Aufheizen der dunklen Oberflächen von Dächern und Straßen über die vermehrte Abwärme – auch von Klimaanlagen – bis zur mangelnden Entlüftung durch Grün und Winde.