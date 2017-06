Mit kleinen Satelliten auf großer Mission im All

Eigentlich sollte es sie schon gar nicht mehr geben. Jedenfalls haben selbst ihre Schöpfer an der TU Graz und der Uni Wien nicht mit einer so langen Lebenszeit gerechnet. Die ersten österreichischen Raumsonden, TUGSAT-1 und UniBRITE, kreisen noch immer in etwa 800 Kilometern Entfernung um die Erde. „Der schönste Moment war für uns der erste Überflug drei Stunden nach dem Start im Februar 2013. Wir konnten von der Bodenstation aus sofort Kontakt aufnehmen. Die Chance, dass das auf Anhieb klappt, war eigentlich gering“, erinnert sich TUGSAT-1-Missionsleiter Otto Koudelka. Das sei wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag auf einmal gewesen.