Ältere Menschen können gut Sprachen lernen

Zweisprachig lebende Menschen haben Vorteile für ein langes gesundes Leben. Das ist in der Forschung bekannt: Demenzkrankheiten wie Alzheimer setzen bei Menschen, die ihr Leben lang zwei oder mehr Sprachen sprechen, im Durchschnitt später ein. Wie sieht es aber aus mit Menschen, die erst im Seniorenalter beginnen, eine neue Sprache zu lernen? Was passiert im Gehirn, wenn man mit 65 plus erstmals Englisch lernt – und wie wirkt sich dies auf das Leben im Alltag aus?