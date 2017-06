Wittgensteinpreis für ultrakalte Quanten

„Ich habe bemerkt, sagte Herr Keuner, dass wir viele abschrecken von unserer Lehre dadurch, dass wir auf alles eine Antwort wissen. Könnten wir nicht im Interesse der Propaganda eine Liste der Fragen aufstellen, die uns ganz ungelöst erscheinen?“

Dieser Vorschlag Bert Brechts, der sich im Original natürlich auf den Marxismus bezieht, lässt sich gut auch auf die Physik anwenden. Man kann etwa wie der heurige Wittgensteinpreisträger Hanns-Christoph Nägerl sympathisch klar sagen: Das vor ca. 30 Jahren erstmals beobachtete Phänomen der Hochtemperatursupraleitung – dass der elektrische Widerstand mancher Stoffe bei Temperaturen über –250 Grad Celsius (für uns auch nicht wirklich warm) plötzlich jäh schrumpft – ist völlig unerklärt. Die Theorie der „konventionellen“ Supraleiter passt nicht auf sie. Man weiß schlicht einfach nicht, warum sich die Elektronen just in manchen Festkörpern so seltsam verhalten. Die Struktur der Kristalle beeinflusst dieses Verhalten, gewiss, aber wie?

In Innsbruck kann man gut kühlen

Es ist jedenfalls ein kollektives Verhalten, die Physiker sprechen von einem Vielelektronenproblem, und damit tut sich die Quantentheorie notorisch schwer. So kamen Experimentalphysiker auf die Idee, solche Systeme – viele Elektronen in einem Kristallgitter – durch andere Systeme – Atome oder Moleküle, die durch Laserlicht in eine Art Gitter gesperrt werden – zu simulieren, die dann hoffentlich leichter zu beschreiben sind. Am besten bei wirklich sehr tiefen Temperaturen, wo Atome und Moleküle ganz extravagante Zustände bilden, die man Quantengase oder Bose-Einstein-Kondensate nennt. Auf die Bereitung solcher frostiger Zustände versteht man sich bestens am Institut für Experimentalphysik der Uni Innsbruck: Nägerl, geboren 1967 in Göttingen, in seiner Freizeit passionierter Snowboarder, hat dort schon 1998 seine Dissertation gemacht, derzeit leitet er eine Gruppe „Ultrakalte Quantenmaterie“, deren Arbeit der heurige Wittgensteinpreis (1,5 Millionen Euro) zugute kommen wird.

„Wichtig ist immer die Unordnung in den Materialien“, erklärte er der „Presse“, „wir versuchen, die Unordnung ein- und auszuschalten, und wir versuchen, einzelne Atome gezielt und kontrolliert anzuregen. Das geht mit Elektronen viel schwerer.“ Besonders interessant scheinen ihm niederdimensionale Zustände, also Zustände, in denen die Teilchen sich nicht mehr in allen drei Dimensionen bewegen können, sondern auf zwei Dimensionen eingeschränkt sind. (Das sind anscheinend auch manche Elektronen in Hochtemperatursupraleitern.) Oder gar nur auf eine Dimension, dann spricht man von Quantendrähten. Selbst wenn nichts zum Verständnis der Supraleitung herauskommen sollte, wird man dabei wohl Grundlegendes über Quantenzustände lernen.

Und Grundlagenforschung ist ja das Metier des Wissenschaftsfonds (FWF), der den Wittgensteinpreis vergibt. Dazu mit immerhin je 1,2 Millionen dotierte Start-Preise für Nachwuchsforscher. Auch Nägerl hat 2003 einen solchen bekommen, das hat seine Forschung sehr beflügelt, sagt er heute.

Wie international die Grundlagenforschung heute ist (und sein muss), das zeigt die Liste der Start-Preisträger: Vier der sechs sind nicht in Österreich geboren. Die Verteilung auf Fächer bildet die Forschungslandschaft ganz gut ab, heuer gehen vier der sechs Preise an Naturwissenschaftler: Der theoretische Physiker Wolfgang Lechner arbeitet an Quantencomputern, die Optimierungsprobleme (etwa das Auffinden der stabilsten Form eines Proteins) effizient lösen können; die Chemikerin Miriam Unterlass befasst sich mit hydrothermaler Polymerisation, also der Bildung großer Moleküle in heißem Wasser; die Biochemikerin Andrea Pauli ergründet die Translation (Übersetzung von RNA in Proteine) während der Entwicklung von Embryonen; die Molekularbiologin Claudine Kraft widmet sich der Autophagie, der Entsorgung von Abfall, in Zellen.

Dazu kommen ein mathematisches Thema – Vera Fischer über Kombinatorik in der Menge der reellen Zahlen – und ein geisteswissenschaftliches: Hannes Fellner über die zentralasiatische Schrift Tarim Brahmi, in der einige der ältesten Texte des Buddhismus geschrieben sind.

Die Start-Preisträger Hannes Fellner, geboren 1980 in Wien, Institut für Sprachwissenschaft der Uni Wien; derzeit: Universität Leiden, Niederlande. Vera Fischer, geboren 1977 in Sofia, Kurt Gödel Research Center für Mathematical Logic, Uni Wien. Claudine Kraft, geboren 1978 in Basel (Schweiz), Max Perutz Laboratories, Uni Wien. Wolfgang Lechner, geboren 1981 in Kufstein, Institut für theoretische Physik, Uni Innsbruck. Andrea Pauli, geboren 1977 in Regensburg, Institute of Molecular Pathology, Vienna Biocenter. Miriam Unterlass, geb. 1986 in Erlangen (Deutschland), Institut für Materialchemie, TU Wien. Mehr über die Start-Preise: am Samstag, 24. Juni, in „Wissen & Innovation“.

