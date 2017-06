Funkknoten schlummert, wenn kein Zug kommt

Manches in der Technik erinnert an das Miteinander unter Menschen. Auch technische Systeme müssen kommunizieren. Sie könnten dabei ein gemeinsames Ziel verfolgen und kollaborieren, manches ausverhandeln, sich aber auch bekämpfen. So umreißt die Computerwissenschaftlerin Eva Kühn von der TU Wien die Herausforderung ihrer Forschungsgruppe, der Space Based Computing Group.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2017)