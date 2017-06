Planet Nine ist tot! Lang lebe Planet Ten!

Bis zum 24. August 2006 herrschte am Himmel eine Ordnung, in die jedes Kind sich einlernen konnte: „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten.“ Dann entfiel ausgerechnet der letzte, der „Planet“, er durfte den Titel nicht mehr tragen, so beschlossen es die Internationalen Astronomen auf einem Kongress in Prag: Pluto, der 1930 entdeckt worden war, wurde zurückgestuft zum Zwergplaneten mit einem Namen, der in keinen Merkvers passte: Nr. 134340.

Die Entscheidung wurde vor allem damit begründet, dass Pluto einen Punkt der neuen Planetendefinition nicht erfüllt: Er räumt seine Bahn nicht auf, in ihr sind noch andere Himmelskörper unterwegs. Dass Pluto entthront wurde, dafür sorgte etwa der Caltech-Astronom Mark Brown – er verfasste gar ein Buch darüber: „How I killed Pluto“ –, und anschließend sorgte er für Ersatz: Anfang 2016 publizierte er Beobachtungen, die sich nur mit einem noch nicht bemerkten „Planet Nine“ erklären ließen: Einzig der könne die Bahnen von sechs kleinen Himmelskörpern im Kuiper-Gürtel erklären, die wie ein Herde um die Sonne ziehen, gelenkt von einem Hirten bzw. seiner Gravitation.

Im Oktober 2016 legte Brown nach: Auch eine rätselhafte Neigung der Drehachse der Sonne – um sechs Grad gegenüber der Achse des Planetensystems – ließe sich nur mit einem Planeten erklären, er habe zehn Erdmassen und umkreise die Sonne in einer Ellipse, die ihn alle 10.000 bis 20.000 Jahre in ihre Nähe bringt, dann wieder weit hinaus. Man werde ihn bald sichten, Brown tippte auf Anfang 2017.

Doch keine Himmelskörper-Herde?

Bisher hat er sich nicht gezeigt. Stattdessen nahm Cory Shankman (University of Victoria) vier Himmelskörper im Kuiper-Gürtel näher in den Blick, darunter drei aus Browns „Herde“. Aber die bilden keine Herde, sondern sind locker verteilt, die frühere Beobachtung mag Täuschungen aufgesessen sein: Die Objekte sind sehr weit weg, 250 Astronomische Einheiten (AE) – 1 AE steht für den Abstand der Erde zur Sonne –, das Wetter macht das Beobachten schwer, die Lage der Objekte in der Milchstraße tut es auch: Shankman vermutet eine Verzerrung des Bildes („detection bias“), und wo keine Herde, da kein Hirte (arXiv: 1706.05348v2).

Aber auch andere schauen in den Kuiper-Gürtel: In 50 AE hat Kathryn Volk (University of Arizona) Objekte gesichtet, deren Bahnebene von der des Planetensystems abweicht. Das müsse an einem Planeten liegen, einem marsgroßen: Nummer zehn (arXiv: 1704.02444). Auch daran gibt es Zweifel – einen Planeten in dieser Entfernung hätte man längst sichten müssen –, umgekehrt wird der „detection bias“ in Abrede gestellt. Klären können nur neue Beobachtungen, man hofft vor allem auf das Large Synoptic Survey Telescope, das 2022 in Dienst geht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2017)