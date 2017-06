Sichere Therapie gegen Insektenstichallergie

Barfuß im Sommer? Fühlt sich gut an – aber die Gefahr, auf eine Biene zu treten, ist hoch. Jausnen im Freien? Die Wespen werden von Süßem und Fleischprodukten angelockt, auch hier steigt die Gefahr für Kontakte mit bösen Folgen. Für die Mehrheit der Bevölkerung sind Wespen- und Bienenstiche nichts Dramatisches: schmerzhaft zwar, aber ohne Folgen.

25 Prozent der Österreicher zeigen starke Reaktionen direkt an der Einstichstelle mit schweren Schwellungen und Schmerzen länger als einen Tag. „Diese Patienten haben nicht unbedingt eine allergische Reaktion: Das kann durch lokale Entzündungen ausgelöst sein“, sagt Irene Mittermann, Gruppenleiterin der Molekularen Allergencharakterisierung an der Med-Uni Wien. Sie will nun jenen 3,5 Prozent der Bevölkerung helfen, die jedoch schwere allergische Reaktionen nach einem Insektenstich erleben.

("Die Presse", Print-Ausgabe 01.07.2017)