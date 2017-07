Lässt die Erwärmung den Sahel ergrünen?

Wird ausgerechnet eine der Unglücksregionen der Erde, die seit Menschengedenken von Trockenheit, Hunger und Warlords geplagte Sahelzone, vom Klimawandel profitieren? Und wird es auch Kalifornien tun, das weniger vom Klima als von der Landwirtschaft ausgedörrt ist? Lang war bei der Erwärmung nur von Dürre die Rede, aber selbst die im Norden an den Sahel angrenzende Sahara war nicht immer Wüste, sie war oft grün und hat damit vielleicht gar zur Entstehung des Menschen beigetragen: Einer der Ersten, der sich zum aufrechen Gang erhob, war vor 6,8 Millionen Jahren Sahelanthropus tschadiensis, neben seinen Knochen fand man im heute knochentrockenen Tschad auch die von Krokodilen; und vor 10.000 Jahren war es wieder so feucht, dass Fische die Sahara querten und Hirten ihre Herden weiden lassen konnten.

In beiden Fällen kam das von einem Klimawandel, der die Passatwinde vom mittleren Afrika nach Norden ausweitete. Exakt das könnte noch in diesem Jahrhundert wieder geschehen, darauf deuten Simulationen, die Jacob Schewe und Anders Levermann (Klimafolgen-Forschungszentrum Potsdam) durchgerechnet haben: Sie sehen einen nicht linearen Anstieg der Niederschläge kommen, wenn die globalen Temperaturen im Vergleich mit jenen von vor hundert Jahren um 1,5 bis 2,0 Grad gestiegen sind (bisher sind sie das um 1,0 Grad).

Mehr Regen, mehr Wärme, mehr Regen

Dann kommt ein Mechanismus in Gang, der sich selbst aufschaukelt: Auch in und über dem Atlantik wird es wärmer, dadurch verdunstet mehr Wasser, das mit dem Wind in den Kontinent getragen wird und abregnet. Dabei wird Wärme frei, das zieht vom relativ kühleren Atlantik mehr Wolken herein: „Es ist ein Feedback, der sich selbst verstärkt“, fasst Schewe zusammen und schließt: „Das ist erst einmal eine gute Nachricht.“

Allerdings kann es Umstellungsprobleme geben, wenn der Segen zu abrupt und üppig vom Himmel kommt: „Besonders in der Übergangszeit könnte der Sahel Jahre der Schwankungen zwischen Dürre und Flut durchleben“, ergänzt Levermann: „Landwirtschaft und Infrastruktur werden mit dieser Herausforderung fertig werden müssen“ (Earth System Dynamics, 5. 7.).

Das werden sie auch in Kalifornien, bei dem alle bisherigen Prognosen auf drohende Dürren deuteten: „Wir haben das Gegenteil gefunden, das ist ziemlich überraschend“, berichtet Robert Allen (UC Riverside), der es durchgerechnet hat (Nature Communications, 6. 7.): Kalifornien wird zum Jahrhundertende um zwölf Prozent mehr Niederschläge erhalten als in Durchschnittsjahren im Zeitraum von 1979 bis 1999.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.07.2017)