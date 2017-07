Selbst ist die Schnecke

"Die Zylinderfelsenschnecke ist ein ganz reizendes Tier“, sagt Luise Kruckenhauser vom Naturhistorischen Museum Wien (NHM). Diese Schneckenart kommt nur in Österreich und nur auf über 1500 Metern Seehöhe vor, sie ist also ein hochalpiner Spezialist. Deutsche Kollegen seien fast neidisch, weil wir in Österreich so eine spannende Schneckenart haben, behaupten manch heimische Zoologen.

Bei Endemiten, so nennt man Organismen, die nur in einem bestimmten Gebiet vorkommen, stellt sich immer die Frage: Warum gibt es sie hier und nirgendwo anders? „Dort, wo sie vorkommen, sind sie durchaus häufig: Drehen Sie beim Wandern einfach einen Stein um, wenn Sie zwischen Schneeberg und Großglockner auf über 1500 Metern unterwegs sind. Dort werden Sie viele dieser Schnecken finden“, sagt Kruckenhauser mit Begeisterung.

Dennoch war über die Verbreitungsgeschichte und Biologie dieser interessanten Art wenig bekannt, und so hat sich die Arbeitsgruppe am NHM ihrer angenommen. „Im Labor war es uns nicht möglich, diese Schnecken zu züchten. Wir haben es vier Jahre lang versucht, doch entweder haben ihnen die Temperatur, der Luftdruck oder sonst etwas nicht gepasst. Die Tiere haben einfach keine Eier gelegt“, erzählt Kruckenhauser.

Die Schnecken sind oft gemeinsam unter Steinen zu finden. – NHM Wien

„Darum mussten wir einen anderen Forschungsweg gehen und sind nun mit molekularbiologischen Methoden auf neue Erkenntnisse gestoßen.“ Ein Schneckenspezialist aus Moskau hat schon Jahre zuvor Besonderheiten in der Anatomie der Zylinderfelsenschnecke entdeckt, als er Exemplare aus den westlichen und östlichen Verbreitungsgebieten in Österreich untersucht hat.

Zwitter mit Liebespfeilsack

Er konzentrierte sich, wie bei der Schneckenanatomie üblich, auf die Geschlechtsorgane der Tiere. Als Hermaphroditen haben Landschnecken sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane. „Vor allem die Schleimdrüsen und der Liebespfeilsack (Der Liebespfeil wird dem Sexualpartner in den Fuß gestochen; Anm.), die zum weiblichen Genitaltrakt gehören, waren in den westlichen Populationen jeweils sehr ähnlich. Ab der Region östlich der Veitsch im Mürztal gab es große Unterschiede bei diesen Geschlechtsorganen“, so Kruckenhauser.

Die Variabilität der Genitalanatomie machte die Forscher stutzig: Wie kann man das Verwandtschaftsverhältnis zu anderen Arten aufdröseln, wenn schon eine einzelne Art so unterschiedlich aussieht? „Wir vermuteten, dass die östlichen Populationen so anders sind, weil sie die letzte Eiszeit in anderen Refugien in den Alpen überdauert haben.“ Diese Vermutung wurde nun durch DNA-Analysen überprüft und bestätigt: Der Vergleich von DNA-Sequenzen aus West und Ost zeigt, dass die Populationen dieser Art sich nicht vor Jahrmillionen aufgespaltet haben, sondern während der letzten Eiszeiten jeweils in Refugien überlebt haben und sich von dort wieder verbreiten konnten.

Mit noch genaueren Methoden fanden die Forscher Überraschendes: Sie setzten DNA-Fingerprinting ein, wie man es aus Kriminalfällen kennt, um einzelne Personen zu überführen. „So können wir sehen, wie sich die Genetik innerhalb einer Population verhält, ob es Inzucht gibt oder welche Tiere von wem abstammen.“

„Selfing“ im Osten verbreitet

Kruckenhausers Team hat festgestellt, dass ab der Veitsch in Richtung Osten Zylinderfelsenschnecken meist darauf verzichten, einen Partner zu suchen und sich einfach selbst befruchten, um Nachkommen zu produzieren. „Dieses ,Selfing‘ ist bei Schnecken grundsätzlich möglich, aber wird bei vielen Arten ausnahmsweise als Notlösung gewählt, wenn eine Schnecke an einen Ort gerät, wo kein Partner zu finden ist.“ Die Zylinderfelsenschnecken im Osten Österreichs betreiben Selfing aber auch, wenn genügend Artgenossen vorhanden sind. „Wie gesagt, oft findet man unter einem Stein auf dem Schneeberg oder der Rax viele Tiere beieinander.“

Im Westen mehr Partnersuche

Die Schnecken der westlichen Populationen vermehren sich hingegen meistens mit Partner und haben daher eine höhere genetische Vielfalt. Die östlichen Zylinderfelsenschnecken pflanzen sich nicht zu 100 Prozent durch Selbstbefruchtung fort, es gibt hin und wieder Partnerverkehr, aber das Selfing dominiert. Wieso die östlichen Zylinderfelsenschnecken keinen evolutionären Nachteil wie etwa Inzuchtprobleme aus ihrer Fortpflanzungsstrategie erleiden, ist ein Rätsel, das die Wiener Forscher nun lösen wollen.

„Der Fortbewegungsradius dieser Schnecken ist nicht sehr groß, nur einige Meter pro Tier und Generation. Im Labor können wir ihre Fortpflanzung nicht testen, weil das Züchten nicht klappt. Darum gehen wir wieder ins Freiland, in die Berge, um klar zu erkennen: Wie weit reicht eine Population?“, so Kruckenhauser. Und anhand dieser langsam kriechenden und sich wenig genetisch mischenden Tiere wollen die Forscher nun auch besser nachzeichnen, über welche Routen die Schnecken sich nach den Eiszeiten wieder in den Alpen verbreitet haben.

LEXIKON Die Zylinderfelsenschnecke (Cylindrus obtusus) schaut ganz anders aus als ihre nah verwandten Arten, etwa die Gefleckte Schnirkelschnecke, die auch im Garten häufig ist. Die Zylinderfelsenschnecke ist viel kleiner, nur ein bis eineinhalb Zentimeter groß, das Gehäuse ist schlank und lang wie eine Säule geformt von porzellangrauer Farbe. Der Schneckenkörper ist fast schwarz gefärbt. Sie kommt – als österreichischer Endemit – nur im Gebiet zwischen Großglockner und Schneeberg auf über 1500 Metern Seehöhe vor.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2017)