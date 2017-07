Weniger Todesfälle durch Klimaschutz

Was brachte die Preissenkung der Jahreskarte der Wiener Verkehrsbetriebe auf 365 Euro? Kurzfristig stiegen 2012 viele auf den öffentlichen Verkehr um, danach gab es einige Zeit weniger Neukunden. „Aber wir haben nur den langfristigen Effekt ausgewertet: Nämlich, dass jetzt mehr Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden als davor“, sagt Willi Haas vom Institut für Soziale Ökologie der Uni Klagenfurt.

Dies ist nur einer der zahlreichen Aspekte, mit denen sein Team berechnete, welche Maßnahmen für den Klimaschutz auch der Gesundheit der Menschen etwas bringen. Die Zusammenarbeit der Uni Klagenfurt mit der TU Graz und dem Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Uni Graz wurde im Projekt ClimBHealth vom Klima- und Energiefonds (Lebens- und Technologieministerium) gefördert.

„Die Zusammenhänge bei Maßnahmen zum Klimaschutz sind so komplex, dass viele Leute nicht wissen, wem es zugutekommt, wenn sich alle Länder Europas daran halten. Der Vergleich mit der Gesundheit der Menschen ist viel klarer: Wenn man in Wien Maßnahmen setzt, kommt das der Gesundheit der Menschen in dieser Stadt zugute“, sagt Haas. Ko-Benefit heißt es, wenn von Veränderungen, die eigentlich zum Schutz des Klimas gedacht sind, auch die Bevölkerung profitiert.