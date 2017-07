Optimierte Anflüge sparen Zeit, Geld und Sprit

Schlechte Sicht, Starkwind, Gewitter oder wie zuletzt ein Tornado: Alles Wettersituationen, bei denen es sehr herausfordernd ist – speziell auf großen Flughäfen –, den Verkehrsfluss von Flugzeugen aufrechtzuhalten. Fluglotsen spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie den Flugverkehr im Nahbereich des Flughafens, egal, bei welchem Wetter, sicher und effizient lenken. Nun wurde in einem Forschungsprojekt untersucht, ob Potenzial besteht, ihre Arbeit in Schlechtwettersituationen technisch zu unterstützen. So soll die Kapazität aufrechterhalten, sollen Umwelteinflüsse verringert und soll die Flugverkehrssicherheit weiter erhöht werden.