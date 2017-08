Gerüchtewelle über neue Gravitationswellen

„Neues von Ligo. Quelle mit optischem Gegenstück. Das haut dich von den Socken!“ Das twitterte Astronom Craig Wheeler (University of Texas) am 18. August. Seither kocht die Gerüchteküche, zu der just die avancierteste Wissenschaft geworden ist, auf höchsten Temperaturen: Früher schauten die Astronomen einfach zum Himmel hinauf, dann gesellten sich die Radioastronomen mit ihren Observatorien hinzu, und 2015 fingen ganz besonders feine Ohren, die von Ligo, extrem feine Signale auf, die der von Einstein postulierten Gravitationswellen.

Das sind Verformungen der Raumzeit, die durch extreme kosmische Ereignisse – Kollisionen von Schwarzen Löchern etwa – entstehen und auf der Erde in Detektoren gemessen werden, Ligo in den USA, Virgo in Italien. Als Ligo im Frühjahr 2016 den ersten Fund präsentierte, war rasch die Rede von einer neuen Epoche der Astronomie: Es ging nicht nur um die Bestätigung einer Hypothese, sondern um die Nutzung der Detektoren als Messinstrumente: In der Kollision von Schwarzen Löchern soll sich zeigen, wie die Kollidierenden entstanden sind; ein erster Interpretationsversuch von Ligo-Daten wurde in der Vorwoche vorgelegt (Nature, 24. 8., „Die Presse“ berichtete).

Mit Teleskopaugen und Ligo-Ohren

Und nun könnten sie Aufschluss über das Innere von Neutronensternen geben: Das sind Reste explodierter Sterne, die zwar extrem viel Masse haben – bis zur doppelten der Sonne bei einem Durchmesser von 20 Kilometern –, aber nicht genug, um als Schwarze Löcher zu kollabieren. Wenn zwei kollidieren, kommt erst ein Gammastrahlenblitz, es folgt tagelanges Nachglühen im sichtbaren Licht und im Radiowellen- und Rötgenstrahlenbereich. All das lässt sich mit herkömmlichen Teleskopen beobachten – anders als Schwarze Löcher, die ihrem Namen Ehre machen –, und das war es, was nicht nur Wheeler von den Socken haute: Zunächst hatte das Team von Ligo gemeldet, es selbst und Virgo hätten „vielversprechende Kandidaten für Gravitationswellen detektiert“. Kurz darauf wurden viele Teleskope, von erdbasierten bis zu Hubble im All, auf die 130 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie NGC 4993 im Sternbild Hydra gerichtet, dort waren zwei Neutronensterne kollidiert.

So etwas entgeht Astronomen nicht, sie schauen so scharf auf Kollegen/Konkurrenten wie auf Sterne; der Schluss lag nahe: Man konnte erstmals etwas sowohl im herkömmlichen Bereich als auch in dem der Gravitationswellen beobachten. Da half es nichts, dass die Kollegen/Konkurrenten Spuren verwischten – zuerst öffentliche Hubble-Bilder verschwanden wieder –, der Hype nahm so überhand, dass Wheeler seinen Tweet bedauerte: „Ligo selbst verdient es, das anzukündigen, wenn es so weit ist. Mea culpa“ (Naturenews, 25. 8.). Ligo bittet um Geduld.

