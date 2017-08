Historiker des Himmels finden alte Nova

Im „19. Jahr des Königs Sejong, im zweiten Mondmonat am zweiten Tag wurde ein Gaststern zwischen dem zweiten und dem dritten Stern von Wej sichtbar. Er blieb zwei Wochen.“ Das beobachteten Astronomen in Korea, nach unserem Kalender am 11. März 1437 im Sternbild des Skorpion, es ist die erste Beschreibung von etwas, was wie ein neuer Stern am Himmel aussieht, im Jahr 1527 sah der Astronom Tycho Brahe Ähnliches und nannte es „stella nova“.

Inzwischen weiß man, dass es von neuen Sternen viele Typen gibt, man vermutet auch einen, der in einer ewigen Wiederkehr des Gleichen dieselben Phasen durchläuft: Ausgangspunkt ist ein sog. kataklysmisches Doppelsternsystem, in dem ein Weißer Zwerg – die Endphase eines Sterns – und ein größerer Stern einander umkreisen. Mit seiner Gravitation zieht der Weiße Zwerg wasserstoffreiches Gas von seinem Begleiter ab, das setzt sich auf seine Oberfläche und wird heiß und heißer, bis eine Kernfusion zündet.

Die schleudert die Gasschicht ins All, die bringt ein paar Tage lang Licht, das 300.000 Mal heller ist als das der Sonne. Und dann? Das war bisher umstritten, eine Hypothese ging davon aus, dass die Begleiter nun wieder sind wie zuvor und alles von Neuem beginnt, vielleicht nach einer Ruhephase („Winterschlaf“), vielleicht auch über explosive Zwischenetappen („Zwergnova“).

Wie beim Schmetterling

Wie soll man das klären? Man müsste nur sehen, was aus der alten Nova geworden ist. Exakt das hat eine Gruppe um den Astrophysiker Michael Shara (American Museum of Natural History) getan: Sie hat die koreanischen Daten ernst genommen und alle verfügbaren Fotografien der Himmelsregion ausgewertet, bei einem Bild von 1923 wurde sie fündig, es zeigt die bei der Explosion abgeworfene Schale. Im Vergleich mit späteren und heutigen Aufnahmen zeigte sich, dass die Wiederkunftshypothese stimmt (Nature 30. 8.): „Es ist so wie bei einem Schmetterling, der erst Ei und dann Raupe und dann Puppe ist“, erklärt Shara: „Der Unterschied liegt nur darin, dass sich der Lebenszyklus einer Nova über Hunderttausende Jahre zieht.“

