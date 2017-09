Wenn Amors Pfeil mehrmals trifft

„Ich liebe dich und sie. Und du liebst sie und ihn.“ So titelte der „Schweizer Tagesanzeiger“ am 23. Jänner 2007 einen Artikel über Polyamorie, eine Beziehungsform, bei der Menschen nicht nur einen, sondern mehrere Partner lieben und alle Beteiligten davon wissen. „Das war der erste Medienbeitrag im deutschsprachigen Raum zum Thema“, sagt Stefan Ossmann vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Uni Wien. Der Kommunikationswissenschaftler hat in einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt erstmals die Darstellung in den österreichischen, deutschen und Schweizer Printmedien untersucht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2017)