Als Migrantinnen ins Lechtal kamen

Die Geschichte des Homo sapiens war immer auch eine Geschichte der Migrationen. Die man sich nur in den seltensten Fällen – auch in dem der sogenannten Völkerwanderung nicht – so vorstellen kann, dass ein ganzes Volk – was immer das auch ist – seine Heimat verlässt und mit Sack und Pack auf Wanderschaft geht, wie laut biblischem Mythos das israelitische Volk aus Ägypten durch die Wüste nach Kanaan.

Es ist auch nicht gesagt, dass beide Geschlechter gleichermaßen wandern. So sehen manche Soziologen in der heutigen Migration aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa das Problem, dass deutlich mehr – vor allem junge – Männer kommen als Frauen.

Das war im Gebiet des heutigen Bayern vor 4000 Jahren – als dort noch lange keine Bayern waren – ganz umgekehrt, berichten nun Archäologen um Philipp Stockhammer (Jena, München). Sie analysierten Gebeine von Ausgrabungen archaischer Friedhöfe im Lechtal kurz vor Augsburg. Ihr Ergebnis: Damals waren dort die meisten Frauen offenbar Zugereiste, während die Männer ihr Leben lang in der Gegend ihrer Geburt blieben. Man spricht von Exogamie (Eheschließung außerhalb der Gruppe) und von einem patrilokalen Muster, das offenbar über 800 Jahre vorherrschte, von 2500 bis 1700 vor Christus.

Begraben nach örtlicher Sitte

Lesen kann man das aus der mitochondrialen DNA, das ist DNA außerhalb des Zellkerns, die nur von der Mutter an ihre Kinder vererbt wird. Aus Isotopenanalysen – untersucht wurde vor allem Strontium im Zahnschmelz – kann man auch lesen, dass die Frauen erst als Erwachsene eingereist waren. Begraben wurden sie jedenfalls nach lokaler Manier, acht trugen etwa einen typischen Kopfschmuck. Das spricht dafür, dass sie in die dörflichen Strukturen integriert waren. Seltsam ist nur, dass die Forscher via DNA keine Nachkommen der zugereisten Frauen nachweisen konnten. Bekamen sie keine, womöglich aus kulturellen Gründen? Oder zogen die Kinder gleich wieder fort?

Offen ist auch: Waren die Frauen allein gereist, aus eigenem Antrieb? In Frauengruppen? Oder gingen die Männer auswärts auf Brautschau? Vielleicht gar auf Brautraub? Auch das verraten die Knochen nicht. Interessant ist diese Wanderung der Frauen auch, weil in Mitteleuropa damals der Übergang von der späten Jungsteinzeit (der Glockenbecherkultur) zur Bronzezeit stattfand. Verbreiteten die Frauen die neuen Technologien? Exogamie und weibliche Mobilität seien „eine Triebkraft der regionalen und supraregionalen Kommunikation und Wissensweitergabe“ gewesen, schreiben die Archäologen in Pnas (4. 9.), und Stockhammer erklärt: „Es scheint, dass das, was man für Migration von Gruppen hielt, auf einer institutionalisierten Form individueller Mobilität beruht.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2017)