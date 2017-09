NASA-Sonde "Cassini" in Saturn-Atmosphäre verglüht

Nach fast 20 Jahren im All ist die NASA-Sonde "Cassini" am Freitag in der Atmosphäre des Saturn verglüht. Das letzte Signal der Sonde sei wie erwartet um 13.55 Uhr (MESZ) emgefangen worden, 83 Minuten nachdem die Sonde es ausgesendet habe, teilte die US-Raumfahrtbehörde mit. Der Grund für "Cassinis" Ende ist Treibstoffmangel, der Sonde gehen die Antriebsreserven aus.

Bis zuletzt sollten mehrere wissenschaftliche Instrumente an Bord von "Cassini" arbeiten und Daten zur Erde senden. "Das letzte Signal der Sonde wird wie ein Echo sein", sagte NASA-Manager Earl Maize vor dem Absturz. "Es wird noch fast eineinhalb Stunden durch das Weltall strahlen, nachdem 'Cassini' schon Geschichte ist. Aber auch wenn wir wissen, dass 'Cassini' sein Schicksal schon erlebt hat, wird die Mission für uns auf der Erde nicht vorbei sein, bis wir das Signal nicht bekommen haben."

"Cassini" war 1997 gestartet und 2004 in der Umlaufbahn des Saturn angekommen. Zum Abschluss der Mission war sie 22 Mal zwischen dem Planeten und seinen Ringen hindurchgetaucht - eine Region, in der zuvor noch nie eine Sonde war. An der rund 3,2 Milliarden Dollar teuren Mission sind Tausende Mitarbeiter aus 17 Ländern beteiligt.

Chronologie einer Reise

Oktober 1997 - Die etwa 3,2 Milliarden US-Dollar teure amerikanisch-europäische Mission "Cassini-Huygens" startet zum zweitgrößten Planeten des Sonnensystems.

Juli 2004 - "Cassini-Huygens" erreicht die Umlaufbahn des Saturn und liefert spektakuläre Bilder. Erste von einer Reihe neuer Monde des Planeten werden entdeckt.

Januar 2005 - Die Sonde "Huygens" der Europäischen Weltraumorganisation ESA landet nach der Trennung vom Mutterschiff auf dem größten Saturnmond Titan und erforscht die Atmosphäre und Oberfläche des Trabanten.

Juli 2005 - "Cassini" findet auf dem kleinen Saturnmond Enceladus Anzeichen für aktive Eisvulkane. Das Raumfahrzeug entdeckt über dem Südpol eine riesige Wolke von Wasserdampf, der anscheinend aus verdunstendem Eis entsteht.

März 2006 - Die Sonde stößt überraschend auf Wasservorräte auf Enceladus, die wie Geysire explodieren.

März 2008 - "Cassini" fliegt in nur 50 Kilometern Entfernung an Enceladus vorbei und sendet spektakuläre Bilder von noch unerforschten Bereichen des Eismondes zur Erde.

März 2008 - US-Wissenschafter haben nach einer Mitteilung der NASA Hinweise auf einen unterirdischen Ozean auf Titan gefunden. Sie werteten Radaraufnahmen aus, die "Cassini" bei Vorbeiflügen zwischen Oktober 2005 und Mai 2007 gemacht hatte.

Dezember 2009 - Die Hinweise verdichten sich, dass es auf Titan mit Flüssigkeit gefüllte Seen gibt. Wissenschafter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt schließen dies aus Spiegelungen, die sie entdeckt haben.

Dezember 2010 - Aufnahmen von der Oberfläche des Titan geben neue Hinweise auf Eisvulkane.

September 2015 - Unter dem Eispanzer von Enceladus schwappt ein globaler Ozean, schließen Forscher aus Beobachtungen der Raumsonde.

April 2017 - "Cassini" absolviert erfolgreich ein erstes von 22 geplanten Manövern durch die Lücke zwischen Saturn und seinen Ringen - eine völlig unerforschte Zone.

(APA/AFP)