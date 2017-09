Rizin wirkt nur tödlich, wenn seine Zuckerhülle in Ordnung ist

Eine süße Hülle macht nicht nur das Besondere an Punschkrapferln aus, sondern bestimmt auch viele Abläufe in unseren Zellen. Die Hälfte der Proteine in unserem Körper hat einen „Zuckerguss“, genauer gesagt, bestimmte Zuckerverbindungen an der Oberfläche. Diese Zuckermoleküle sind für die Wechselwirkung mit anderen Proteinen oder Zellen wichtig. Forscher des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erstellten nun die Plattform SugarQb, damit Wissenschaftler der ganzen Welt das junge Forschungsgebiet vorantreiben können, und publizierten erste Ergebnisse in „Nature“ und „Cell Research“.

Glykoproteomik heißt das Gebiet, das sich mit der Verbindung von Zuckern und Proteinen beschäftigt. Das Team um Johannes Stadlmann und Jasmin Taubenschmid entdeckte, dass auch das Pflanzengift Rizin nur durch solche Zucker-Eiweiß-Verbindungen seine tödliche Wirkung entfalten kann. Rizin wird aus der Samenschale des Wunderbaums Ricinus communis gewonnen, aus dessen Samen auch das medizinisch wirksame Rizinusöl hergestellt wird.

Das Pflanzengift Rizin ist eine gefährliche Biowaffe, wie etwa ein verhindertes Rizin-Attentat auf US-Präsident Barack Obama zeigt. Oder das 1978 verübte Regenschirm-Attentat in London, bei dem ein bulgarischer Dissident auf offener Straße mit einem Regenschirm getötet wurde, der mit Rizin präpariert war. Seine Wirkung entfaltet Rizin erst, wenn es in die Körperzellen gelangt, wo es die Proteinfabriken, Ribosome, zerstört. Bis heute gibt es kein Gegengift.

Zwei Gene entscheiden über Wirkung

Das IMBA-Team zeigte nun, dass die tödliche Wirkung nur einsetzen kann, wenn Zuckerverbindungen namens Fucose an der Proteinhülle intakt sind. Es hängt von nur zwei Genen ab, ob diese Fucose-Einheiten das Rizin-Molekül richtig umgeben.

Schaltet man diese Gene aus, schafft es das Gift nicht in die Zellen und kann seine Wirkung nicht entfalten. Ein künstliches Abschalten von Genen im menschlichen Körper ist noch nicht möglich. Doch diese Erkenntnisse gelangen mit Zellproben eines Patienten aus Deutschland, der an einer seltenen Genmutation leidet, die den Fucose-Stoffwechsel stört. Er wäre wohl gegen ein Rizin-Attentat immun. Die Tests an seinen Zellen sollen helfen, eine präventive Therapie gegen Rizin zu entwickeln. (APA/vers)

