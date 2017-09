Mönchsreise: Eine Grand Tour, Vesuvausbruch inklusive

„Schaudernd war dieser Schritt.“ Albert Nagnzaun, Benediktinermönch der Abtei St. Peter in Salzburg, schreibt an seinen Abt, Dominikus Hagenauer, wie er sich „in den Krater hineinwagte“. „Und der herrliche Anblick dieses seltenen Theaters lohnt die große Mühe, welche die Besteigung dieses Feuerberges notwendig macht.“ Der Feuerberg mitsamt seinen „Rauchsäulen und Schwefeldämpfen“, das war der Vesuv, der nur sieben Tage nach dieser Erkundung, am 15. Oktober 1805 um ein Uhr in der Nacht, mit einer feurigen Eruption aktiv wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2017)