Archäologie auf Schlachtfeldern

Große historische Ereignisse werfen große Schatten. Über Krönungen, Kongresse, Verträge oder Schlachten gibt es viele zeitgenössische Berichte. Ihnen sind zwei Dinge gemein: Sie sind stets subjektiv gefärbt, und sie geben fast immer nur die Sichtweisen der Eliten wieder. In der österreichischen Geschichtsschreibung hat z. B. die Schlacht von Aspern große Bedeutung: Am 21. und 22. Mai 1809 trafen im Südosten Wiens die Heere der Habsburger und Napoleons aufeinander – und erstmals ging die Grande Armée daraus nicht als strahlender Sieger hervor (dazu kam es dann sieben Wochen später in der Schlacht von Deutsch-Wagram). Auch diese Schlachten sind minuziös dokumentiert: Man weiß genau, welcher Feldherr welche taktischen Manöver durchführte usw. Über das Fußvolk des Gemetzels (die Verluste lagen bei 20.000 Mann) ist aber kaum etwas überliefert. Hier kann die Archäologie aushelfen – konkret: die Schlachtenarchäologie, die derzeit einen Boom erfährt, weil sie direkte Informationen abseits schriftlicher Quellen liefert.

So ist absolut erstaunlich, was die Stadtarchäologie Wien nun über die Schlacht von Aspern herausgefunden hat. Diese Schlacht fand genau dort statt, wo gerade das Stadterweiterungsgebiet Seestadt Aspern in die Höhe und Breite wächst. Heuer findet dort die bereits neunte Grabungskampagne statt. Über die bisherigen Ergebnisse kann man sich nun in einer ausgezeichneten Publikation („Napoleon in Aspern“, 152 S., 21,90 Euro, Phoibos) und in einer Posterausstellung in der VHS Meidling (12., Längenfeldgasse 13–15, 2. Stock) informieren.

Gefunden wurden bisher zehn Soldaten- und 17 Pferdegräber – und all diese Überreste zeugen von sehr schlimmen Lebensbedingungen. Aus vereinzelten Textilresten wurde etwa eruiert, dass die Uniformen vielfach geflickt waren. Die Pferdeknochen zeigten, dass die Tiere extremen Belastungen und derbem Umgang ausgesetzt waren. Und die menschlichen Überreste verrieten, dass alle Soldaten einen bedauernswerten Gesundheitszustand aufwiesen: Fast alle untersuchten Skelette hatten desolate Zähne, die meisten kaputte Gelenke und manche sogar akute Ermüdungsbrüche (sogenannte Marschfrakturen) an Mittelfußknochen. Gestorben sind alle an Schussverletzungen.

Je länger man sich mit diesen Forschungsergebnissen beschäftigt, umso mehr mutieren sie zu einem leidenschaftlichen Plädoyer gegen den Krieg. Da ist keine Spur von Ruhm und Glanz zu finden, sondern ausschließlich Leid und Elend.



