Wenn man uns zum Volltrottel erklärt

Der Salzburger Grünmarkt gehört zu jenen sogenannten locations, die es schon früh verstanden haben, dass sie ein hinreichender Grund dafür sind, dass die dort angebotene Ware sichtlich teurer ist als anderswo, vom Supermarkt ganz zu schweigen. Der Platz ist aber auch für Überraschungen gut: Auf dem Weg von der Buchhandlung zum Parkhaus sah ich dort schon von Weitem – nein, von Weitem sieht man dort gar nichts, dafür ist das Gedränge der neugierigen Touristen schon zu dicht. Also, auf einmal sehe ich an einem kleinen Stand eine ältere Verkäuferin sitzen, die nicht gerade in der Mischung aus Verlegenheit und Enttäuschung ihre Ware herumschiebt oder anders aufstellt. Nein, sie saß auf ihrem Hocker, hatte vor sich ein Buch liegen und – las.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.07.2017)