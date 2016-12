Skispringen: Kraft in Garmisch-Qualifikation Zweiter

Stefan Kraft hat am Samstag in der Qualifikation für das Neujahrsskispringen der Vierschanzen-Tournee den zweiten Rang belegt. Mit 138 Metern musste der Auftaktsieger von Oberstdorf in Garmisch-Partenkirchen nur dem deutschen Markus Eisenbichler (138) um 1,9 Punkte den Vortritt lassen. Manuel Fettner, der am Vortag Fünfter war, landete mit der Bestweite von 139 Metern an der dritten Stelle.

Michael Hayböck, der Dritte des Auftaktbewerbs, kam auf den siebenten Rang, unmittelbar vor dem Norweger Daniel Andre Tande (beide 135 m). Der Weltcup-Spitzenreiter Domen Prevc (SLO), der am Vortag nur 26. geworden war, meldete sich als Vierter (137,5 m) zurück.

Sechs Österreicher sind im Bewerb am Sonntag (14.00 Uhr/live ORF eins) dabei. Elias Tollinger verpasste die Qualifikation.

(APA)