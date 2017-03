IOC: Kasper entschuldigt sich für Holocaust-Vergleich

Das IOC-Mitglied Gian Franco Kasper hat sich für einen Holocaust-Vergleich im Zusammenhang mit einem möglichen Ausschluss russischer Wintersportler wegen Dopings entschuldigt. "Ich bin dagegen, Sanktionen gegen unschuldige Menschen zu verhängen, wie das Herr Hitler machte: Alle Juden sollten ermordet werden, egal was sie taten oder nicht taten", sagte der Präsident des Skiweltverbands (FIS).

Später entschuldigte sich der 73-jährige Schweizer am Rande eines Treffens der Führungsspitze des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Pyeongchang für seine Äußerungen. "Das war eine unangemessene und unsensible Bemerkung", meinte Kasper. Er bedauere, wenn sich jemand beleidigt gefühlt habe.

Kasper betonte, dass sein Verband für eine harte Bestrafung von Doping-Vergehen sei, "doch müssen wir das beweisen, und nicht aufgrund eines Passes". Ein Bann für alle russischen Athleten bei den Spielen 2018 komme für ihn nicht infrage.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hatte im McLaren-Report Beweise zusammengetragen, dass mehr als 1.000 russische Sportler in einem staatlich gedeckten Betrugssystem verwickelt waren. Die Führung in Moskau weist das kategorisch zurück. Das System soll auch nach Erkenntnissen der WADA bei den Winterspielen im russischen Sotschi 2014 gegriffen haben. Wegen des Dopingskandals waren bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro nahezu alle russischen Leichtathleten gesperrt.

