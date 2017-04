Marathon-Teenager im Flow

Der Kenianer Eliud Kiptanui, 27, oder der Äthiopier Deribe Robi, 26, wird wohl am Sonntag beim Vienna City Marathon über 42,195 km triumphieren. Der jüngste Teilnehmer bei den Männern aber kommt aus Niederösterreich. Benjamin Strahlhofer, geboren im Mai 2001, 15 Jahre alt, war schon vor zwei Jahren jüngster Läufer beim Halb-Marathon, heuer nimmt er in Wien sein erstes Rennen über die Marathon-Distanz in Angriff.