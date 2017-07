Schwimmen: Auböck mit österreichischem Rekord ins WM-Finale

Felix Auböck hat am Sonntag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest seinen Vorlauf über 400 m Kraul in 3:44,19 Minuten gewonnen und damit den von ihm bei Rio-Olympia aufgestellten österreichischen Rekord von 3:46,88 deutlich verbessert. Der 20-Jährige stellte damit die beste Zeit aller acht Finalisten auf, es folgte 0,36 Sekunden dahinter der Chinese Sun Yang.

Der Endlauf in der Finalsession beginnt um 17.30 Uhr.

(APA)