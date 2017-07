Michael Phelps verliert simuliertes Wettschwimmen gegen Weißen Hai

Er ist der erfolgreichsten Schwimmer der Geschichte, aber nicht der König der Meere: Der 23-fache Olympiasieger Michael Phelps (32) hat sich in einem im Fernsehen ausgestrahlten Showrennen über 100 Meter einem computeranimierten Weißen Hai geschlagen geben müssen. Phelps kam nach 38,1 Sekunden ins Ziel und verlor das Kräftemessen, das am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem US-Sender Discovery gezeigt wurde, um zwei Sekunden.

"Revanche? Nächstes Mal...wärmeres Wasser", twitterte Phelps hinterher. Das Wettschwimmen, das vor der Küste Südafrikas im offenen Meer ausgetragen wurde, ist Teil einer Themenwoche des US-Senders zu Haien und soll in Deutschland am 29. Juli ausgestrahlt werden. Dass der Schwimmer nicht wie angekündigt gegen einen echten Hai antrat, sondern gegen ein animiertes Tier in den Wettkampf trat, sorgte bei den Fans für Irritationen.

Während Phelps bei Wettbewerben gut acht Kilometer pro Stunde erreicht, schwimmt ein Weißer Hai bis zu fünf mal so schnell. Um annähernd mithalten zu können, war Phelps mit einem speziellen Anzug und einer haiähnlichen Schwimmflosse ausgestattet.

(APA/dpa)