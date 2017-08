ÖFB-Teamkader: Moritz Bauer und Maximilian Wöber erstmals dabei

Im Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele in Wales (2. September) und gegen Georgien (5. September) scheinen zwei Neulinge auf. Es handelt sich dabei um die Verteidiger Moritz Bauer und Maximilian Wöber. Der gebürtige Schweizer Bauer spielt bei Rubin Kasan, der 19-jährige Wöber steht vor einem Transfer von Rapid zu Ajax Amsterdam.

Teamchef Marcel Koller hat für die beiden so wichtigen Duelle auch einige Ausfälle zu beklagen. Neben den Langzeit-Verletzten Robert Almer, Andreas Lukse und Alessandro Schöpf fehlen auch Spielmacher Zlatko Junuzovic, der zu Hertha BSC Berlin gewechselte Valentino Lazaro oder Salzburgs Stefan Stangl im 23-Mann-Kader. Die Österreicher starten nächsten Montag in die Vorbereitung auf das Gastspiel in Cardiff. Das Spiel gegen Georgien steigt in Wien.

Der 23-Mann-Kader für die WM-Qualifikationsspiele:

Tor: Daniel Bachmann (Watford/0 Länderspiele), Markus Kuster (SV Mattersburg/0), Heinz Lindner (Grasshoppers Zürich/11)

Abwehr: Moritz Bauer (Rubin Kasan/0), Kevin Danso (FC Augsburg/0), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen/57/1 Tor), Martin Hinteregger (FC Augsburg/25/2), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg/2/0), Sebastian Prödl (Watford/63/4), Maximilian Wöber (Rapid Wien/0)

Mittelfeld: David Alaba (Bayern München/57/11), Marko Arnautovic (West Ham/62/15), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/54/1), Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim/2/0), Martin Harnik (Hannover/66/15), Stefan Ilsanker (RB Leipzig/23/0), Florian Kainz (Werder Bremen/2/0), Konrad Laimer (RB Leipzig/0), Marcel Sabitzer (Leipzig/27/4), Louis Schaub (Rapid Wien/2/0)

Angriff: Guido Burgstaller (Schalke/11/0), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/3/0), Marc Janko (Sparta Prag/63/28)

Auf Abruf: Osman Hadzikic (Austria Wien/0) - Philipp Lienhart (SC Freiburg/0), Michael Madl (Fulham/1/0), Kevin Wimmer (Tottenham/8/0) - Stefan Hierländer (Sturm Graz/0), Christoph Knasmüllner (FC Admira/0), Hannes Wolf (Red Bull Salzburg/0) - Deni Alar (Sturm Graz/0), Lukas Hinterseer (VfL Bochum/12/0), Karim Onisiwo (FSV Mainz/2/0), Maximilian Sax (FC Admira/0)

Der Kader steht. Am kommenden Montag beginnt die Vorbereitung auf Wales und Georgien! pic.twitter.com/8TIoCavCHv — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 22. August 2017

(APA)