US-Präsident Trump lädt Golden State Warriors aus

US-Präsident Donald Trump hat die Basketball-Stars der Golden State Warriors, des NBA-Champions der vergangenen Saison, aus dem Weißen Haus ausgeladen. Das teilte das Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten am Samstag via Twitter mit. Zahlreiche Spieler des Meisters der National Basketball Association hatten zuvor angekündigt, die Einladung aus Protest gegen den Präsidenten boykottieren zu wollen.

Traditionellerweise lädt der US-Präsident die siegreichen Teams der wichtigsten nordamerikanischen Profiligen und bedeutenden Universitätsmeisterschaften nach ihren Triumphen in das Weiße Haus ein. Konkret machte Trump Stephen Curry für die Rücknahme der Einladung verantwortlich. "In das Weiße Haus eingeladen zu werden, ist eine große Ehre. Stephen Curry ist widerwillig, also wird die Einladung zurückgenommen", twitterte der 71-Jährige.

Am Vortag hatte Point Guard Curry gegenüber dem TV-Sender ESPN erklärt, dass die Warriors mit der Ablehnung der Einladung ein Zeichen setzen könnten. Bereits im August hatte Teamkollege Kevin Durant einen Boykott angedacht. "Ich respektiere die Person nicht, die das Amt im Moment innehat, ich stimme nicht mit ihm überein", sagte Durant, der zum besten Spieler der Finalserie gegen Cleveland gewählt worden war.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!