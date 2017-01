Österreich, so wertvoll wie Ronaldos linker Fuß

300 Millionen Euro Ablöse, 100 Millionen Euro Gehalt pro Jahr – es sind aberwitzige Summen, die dem Portugiesen Cristiano Ronaldo da aus Chinas Fußballliga angeboten worden sein sollen. Zumindest posaunte sein Manager diese Zahlen rund um den Jahreswechsel hinaus. Freilich, er sendete damit auch eine Botschaft. Sein Spieler ist der Beste, Teuerste etc., der Superlative gibt es sonder Zahl. Dafür haben tolle Fußballer auch solche Wegbegleiter, sie vermitteln Ruhm, Größe und Erfolg.

Doch China expandiert auf dem Rasen, und zwar um jeden Preis. Der Klub in Shanghai hätte tatsächlich bezahlt. Ob auf staatliches Geheiß oder als gewinnbringende Option, PR-Gag oder Hobby seniler Milliardäre: Diese astronomischen Summen, mit denen Fußballer momentan ins Reich der Mitte gelockt werden, sind absurd. Selbst 105 Mio. Euro Ablöse für Paul Pogba, die Manchester United an Juventus Turin überwiesen hat, sind schon mehr als grenzwertig. Für Spielerberater, ihr Handeln erinnert zusehends an modernes Sklaventum, ist es gewiss ein lohnendes Geschäft. Auch die Industrie applaudiert, mehr Geld spült über TV, Internet oder andere Kanäle noch mehr Geld in die Kassen.

Nur, was soll sich der Zuschauer, der simple Fan auf der Tribüne denken? Soviel Geld wird er in 100 Jahren nicht verdienen, es steht auch in keinerlei Relation mehr. Zwei Beispiele: Air Berlin verkaufte zuletzt alle Niki-Anteile um 300 Millionen Euro, George Michael soll für „Last Christmas“ insgesamt 300 Millionen Euro an Tantiemen kassiert haben – jetzt bietet ein Fußballklub so viel Geld für einen Spieler. Dass Ronaldo abgelehnt hat, verheißt zumindest einen Hauch Romantik, es ehrt auch Madrid – der beste Fußballer der Welt und Europameister hat noch sportliche Ziele.

Geld hat im Fußball an Wert und Bedeutung verloren, diese Inflation lässt sich zwar mit Toren, Titeln und Triumphen gegenrechnen, nur wie viel dann ein Sieg in Wahrheit wirklich kostet, dürfte dem Klubkassier Magengeschwüre bereiten. In China spielt das derzeit keine Rolle: 80 Mio. Euro für den Argentinier Carlos Tevéz. 60 Mio. Euro für den ebenfalls keine Rolle spielenden Brasilianer Oscar. Felix Magath, Marcello Lippi, Sven-Göran Eriksson – die teuersten Trainer der Welt werken längst in China.

Was passiert nun in Europa? In England reguliert ein 6,9 Milliarden Euro teurer TV-Vertrag gerade den Markt neu. Natürlich, auch in Deutschland geht es vorrangig um Geld: Viele Verträge werden schnell verlängert, damit der finanzielle Gewinn bei Transfers nach China steigt. Gleiches plant man in Spanien, Italien und Frankreich – der Euro rollt.

Und Österreich? Es herrscht Winterschlaf, bis auf Martin Harnik war keiner im Gespräch. Ob Rubin Okotie in der zweiten chinesischen Liga bei Peking bleibt, ist unklar. Weder die Liga, andere Legionäre noch das ÖFB-Team scheinen sich für zumindest Teureres empfohlen zu haben. Es bleibt auch Geschmackssache, ob China ein sportliches Muss ist. Ein Vergleich sei aber gestattet: Alle Bundesligaklubs haben zusammen laut transfermarkt.at einen Marktwert von 168,28 Mio. Euro. Das kostet jetzt in etwa Ronaldos linker Fuß. Immerhin.

