Die Wahrheit liegt leider wirklich auf dem Platz

Österreichs Fußballteam hat den dringend benötigten Befreiungsschlag in Dublin verpasst. Mit dem letztendlich enttäuschenden und bitteren 1:1 gegen eigentlich längst besiegte Iren hat sich das Blatt für Marcel Koller und seine Spieler in der WM-Qualifikation keineswegs gebessert; im Gegenteil. Jetzt lebt die minimale, in der Theorie existierende Chance weiter, also besteht kein Handlungsbedarf. Bis zum 2. September und der Partie gegen Wales wird weiter gehofft, vom Schweizer wird jetzt noch „mehr Optimismus“ verlangt und von den Spielern weiterhin erklärt, dass man zwar Punkte haben liegen lassen, aber mit vier Siegen doch noch alles möglich sei für Russland 2018. Das stimmt zwar, aber der status quo ist keineswegs erbaulich.