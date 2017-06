Der neue deutsche Fußball

Deutschlands Fußballer gewinnen am Sonntag in St. Petersburg den Confederations Cup. Diese Vision mag zwar Anhängern der chilenischen Kicker gehörig missfallen, weil sie mit Bayern-Star Arturo Vidal, Arsenal-Stürmer Alexis Sanchez und Elfmeterkiller Claudio Bravo (ManCity) eher sympathisieren denn mit dem deutschen Spielstil oder deren Angewohnheit, wichtige Fußballspiele immer zu gewinnen. Doch mit der Art und Weise, und mit einer bis auf wenige Abwehrpatzer makellosen Souveränität, mit der Joachim Löws „Boygroup“, das Durchschnittsalter beträgt 24 Jahre, in diesem Turnier aufgetreten ist, gibt es keinen Zweifel daran.