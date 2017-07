Salzburg und "La Decima"

Salzburg und die Champions League, es ist jährlich eine zuerst erfreuliche, hoffnungsvolle und dann doch so plagende Angelegenheit. Neunmal ist der Klub bereits seit dem Einstieg von Energydrinkhersteller Red Bull im Jahr 2005 bei dem Versuch gescheitert, in die Königsklasse einzuziehen. Fünf große Trainer, darunter Giovanni Trapattoni, haben es nicht geschafft, den Verein in diese Elite zu führen. Mal war es knapp, mitunter deutlich, Düdelingen war der Tiefpunkt. Nein, auch beide Niederlagen gegen Malmö waren eine blamable Enttäuschung. Rapid schaffte es 2005, Austria 2013 - dem österreichischen Fußball wäre es so dringend zu wünschen...