Violette Komparsen in einer Fußballlehrstunde

Dass AC Milan Favorit war, Austria eine Lehrstunde erteilen und dieses Auftaktspiel zur Europa League auch gewinnen würde, war eigentlich vor Anpfiff klar. Doch es wurde bei der 1:5-Niederlage deutlich, dass den Violetten weiterhin Galaxien fehlen, um auch nur annähernd einen Verein dieser Größenordnung in Bedrängnis bringen zu können. Austria ist in diesem Bewerb tatsächlich nur krasser Außenseiter. Der Rückschluss, dass die Wiener auch gegen AEK Athen und in dieser Form sogar gegen HNK Rijeka mit Lehrstunden rechnen müssen, ist vollkommen zulässig.