Bangen um Ernst Ogris: Ex-Teamspieler im künstlichen Tiefschlaf

Ex-Teamspieler Ernst Ogris, 49, liegt laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" mit einer Virusinfektion im Kaiser-Franz-Josef-Spital. Niere, Leber, Herz und Gehirn sind betroffen, er liegt im künstlichen Tiefschlaf.



Ernst Ogris war zuletzt als Trainer von SV Eichgraben tätig. Er wurde als 23-Jähriger von Alfred Riedl ins ÖFB-Team berufen. Damals spielte er bei Admira. Als einen seiner Karriere-Höhepunkte gelang Ogris am 5. Juni 1991 in Odense das Tor des Jahres. Danach zog es ihn nach Deutschland, für Hertha BSC Berlin erzielte er in der 2. deutschen Bundesliga in 29 Spielen sieben Tore.

(Red.)