Ümit Korkmaz: „Ich bin doch kein Mitläufer“

Er war auf dem Sprung zur Weltkarriere, als er Österreich verließ. Das Jahr 2008 hatte es in sich gehabt: Ümit Korkmaz war Meister mit Rapid Wien geworden, im österreichischen Nationalteam galt er als Shooting Star. Fans feierten ihn mit Ü-Ü-Ü-Ü-Chören. Der Sprung in die deutsche Bundesliga war der nächste logische Schritt. Doch gleich beim ersten Training für Eintracht Frankfurt zog er sich einen Bruch am Mittelfußknochen zu. Das Verletzungspech sollte ihn lange nicht mehr verlassen. Nach neun Jahren in Deutschland und zuletzt in der Türkei ist Korkmaz nach Österreich zurückgekehrt. Der "Presse" erzählt Korkmaz, warum Fußballer nicht hoffen, wie froh er ist, heimgekehrt zu sein - und wie er als Austrotürke die angespannten Beziehungen zur Türkei erlebt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2017)