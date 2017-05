Goran Djuricin bleibt Rapid-Trainer.

Goran Djuricin bleibt auch in der kommenden Saison Cheftrainer von Fußball-Bundesligist SK Rapid Wien. Dies gaben die Hütteldorfer am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Djuricin hatte das Amt am 9. April übernommen, nachdem der heimische Rekordmeister unter Damir Canadi in Abstiegsgefahr geraten war. Mit dem 1:0-Heimsieg am Sonntag gegen Sturm hat Rapid aber den Klassenerhalt sicher.

(APA)