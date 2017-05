Huddersfield nach 45 Jahren zurück in Premier League

Huddersfield Town hat nach 45 Jahren den Wiederaufstieg in die Premier League geschafft. Die "Terriers" siegten am Montag im Play-off-Finale der zweiten englischen Fußball-Liga gegen Reading mit 4:3 (0:0) nach Elfmeterschießen. Als Direktaufsteiger spielen nächste Saison Newcastle United sowie Brighton and Hove Albion in der obersten Spielklasse.

(APA/Reuters/dpa)