Volkstheater: Eine Bühne für das Champions-League-Finale

Anlässlich des Champions League Finales am 3. Juni 2017, das erstmals in extrem scharfem Ultra-HD übertragen wurde, lud Gastgeberin Christine Scheil, Geschäftsführerin Sky Österreich, Top-Promis und Fußballfans zum exklusiven Premium Viewing des Champions League Finales in das geschichtsträchtige Wiener Volkstheater. Durch die erste Sky Sport Night führte Sky Moderator Thomas Trukesitz. Das Ambiente im bis auf den letzten Platz gefüllten Prunksaal mit Blick auf die bühnenfüllende UHD-Leinwand war unschlagbar, wie das "Weiße Ballett" rund um Cristiano Ronaldo. Nach einem intensiven und hochklassigen Spiel gewann Real Madrid mit 4:1 gegen Juventus Turin.

Zu den Gewinnern des Abends zählte auch die Käfig League. Das Wiener Projekt betreibt die zahlreichen Fußballkäfige der Stadt um Kindern und Jugendlichen die Freude an der Bewegung sowie Werte wie Toleranz und Fairness zu vermitteln. Der Erlös des Tippspiels unter den Gästen kommt zur Gänze der Käfig League zu Gute und wurde von Sky auf 5000 Euro aufgestockt. Christine Scheil überreichte den Scheck zum Abschluss des fulminanten Fußballabends an Alexander Schneider von der Käfig League.

Kultur trifft Sport

Unter den rund 800 Gästen wurden zahlreiche österreichische und internationale Prominente aus Kultur, Wirtschaft und Sport gesichtet, darunter auch Filmregisseur Stefan Ruzowitzky, der für Sky die Serie „Acht Tage“ dreht, Schauspielerin Sunnyi Melles, Sky Experte Michael Konsel, Doppel-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Michaela Dorfmeister, Mattersburg-Stürmer Stefan Maierhofer, Ex-Austria-Kapitän Manuel Ortlechner, ORF-Star Hanno Settele, Schriftsteller Thomas Glavinic, Sky Moderator Thomas Trukesitz, Skirennläuferin Sabrina Simader, Model Cyril Radlher, Designerin Anelia Peschev, Schauspielerin Sabine Petzl, Sängerin Dorretta Carter und Musiker Eric Papilaya.

Christine Scheil, Geschäftsführerin Sky Österreich, zeigte sich begeistert über den großen Andrang: „Wir freuen uns ganz besonders, dass so viele Prominente aus dem Sport aber auch aus dem Kulturbereich unserer Einladung gefolgt sind. Für uns war es ein unvergessliches Erlebnis, in diesem einzigartigen Ambiente des Wiener Volkstheaters die Live-Übertragung des UEFA Champions League Finales umsetzen zu können.“