11. Juni als gutes Omen für Thiem und ÖFB-Team?

Am morgigen Freitag spielt Österrerichs Tennis-Star Dominic Thiem gegen "Sandplatzkönig" Rafael Nadal um den Einzug ins Finale der French Open am Sonntag in Paris. Auch Österreichs Fußball-Team hat am Sonntag gegen Irland eine Art "Endspiel" in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr.

Sollte Thiem die schwierige Hürde meistern, könnte sich die Geschichte wiederholen: Denn genau vor 22 Jahren am 11. Juni stand mit Thomas Muster letztmals ein Österreicher im Einzel-Finale der French Open - und schrieb mit seinem Sieg über den Amerikaner Michael Chang österreichische Sportgeschichte.

Kurioserweise spielte das Österreichische Fußball-Team auch am 11. Juni 1995, wenige Stunden nach Musters Sieg, gegen Irland, und feierte in der EM-Qualifikation in Dublin nach Rückstand noch ein 3:1.

(APA/Red.)