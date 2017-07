ORF: Überragende Quote für Österreichs historischen EM-Sieg

Dem österreichischen Frauen-Nationalteam gelang am Mittwochabend beim EM-Debüt ein historischer Sieg bei der Europameisterschaft: Das 3:0 bedeutete nicht nur den Aufstieg ins Viertelfinale, sondern auch den Gruppensieg - vor den Favoritinnen aus Frankreich (Platz drei der Weltrangliste).

Die Euphorie ist groß, wohl auch beim ORF: Denn die Quote ist überragend. Die zweite Halbzeit verfolgten im Durchschnitt 897.000 (Marktanteil: 34 Prozent), in der ersten Halbzeit waren es 742.000. In der Spitze waren 999.000 Fußballfans vor den TV-Geräten. Zum Vergleich: Die zweite Halbzeit der Champions-League-Qualipartie Salzburg gegen Rijeka hatte im Schnitt 487.000 Seher (in der Spitze bis zu 592.000)

Interesse an Frauenfußball-EM sukzessive gestiegen

Das Interesse ist sukzessive gestiegen: Beim ersten Match gegen die Schweiz waren bis zu 431.000 dabei (im Schnitt: 309.000), bei der zweiten Partie gegen Frankreich (am Samstag) bis zu 684.000 (im Schnitt: 462.000).

(mtp.)